Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba пепельный (HB70505-3)
Смеситель для кухни HB70505-3 HAIBA это высококачественный продукт, который сочетает в себе прочность, функциональность и эстетику. Изготовленный из латуни по технологии литья в песчаную форму, корпус смесителя обеспечивает долговечность и надежность. Особенностью смесителя является его покрытие хромированное, что придает ему зеркальный блеск и устойчивость к агрессивным чистящим средствам. Роботизированная полировка с последующей гальванизацией обеспечивает гладкую и блестящую поверхность, которая не тускнеет со временем. Смеситель оснащен керамическим картриджем в качестве запорного клапана, что гарантирует плавность и точность регулировки подачи воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl обеспечивает экономию воды и легкую очистку. Поворотный излив смесителя HB70505-3 HAIBA позволяет направлять струю воды в нужную сторону, что облегчает мытье посуды и предотвращает разбрызгивание воды. Угол поворота рукоятки составляет 120 градусов по горизонтали и 45 градусов по вертикали, что обеспечивает удобство использования. Смеситель имеет систему быстрого монтажа, что позволяет установить его на кухне без лишних усилий. Гибкая подводка и присоединительный размер 1/2 обеспечивают простоту подключения к водопроводу. Смеситель для кухни HB70505-3 HAIBA это сочетание стиля, функциональности и качества, которое станет незаменимым элементом вашей кухни.
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