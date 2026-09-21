Top.Mail.Ru
Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897) - фото 1
Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
128
Длина излива
112
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897) - фото 1
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686840
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
128
Длина излива
112
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
короткий излив
Особенности
сенсорное управление, хромированное покрытие, короткий излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х9
Вес, кг.
1.89

Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897)

Сенсорный смеситель Savol S-GY8897 предназначен для раковины и обеспечивает бесконтактное управление. Он изготовлен из латуни с высококачественным хромированным покрытием, что гарантирует долгий срок службы. Смеситель работает от батареек типа AA и отличается простотой установки и современным дизайном.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
128
Развернуть
Длина излива
112
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
короткий излив
Особенности
сенсорное управление, хромированное покрытие, короткий излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Savol S-GY8897 предназначен для раковины и обеспечивает бесконтактное управление. Он изготовлен из латуни с высококачественным хромированным покрытием, что гарантирует долгий срок службы. Смеситель работает от батареек типа AA и отличается простотой установки и современным дизайном.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...