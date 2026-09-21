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Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832)

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Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686392
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
12.5
Длина, м
16
Ширина, см
16
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
120
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
съемный аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х27
Вес, кг.
1.61

Описание товара Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832)

Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832) сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к коррозии. Компактные габариты (высота 12,5 см, длина 16 см) делают его удобным для установки на раковину или столешницу. Оснащен керамической кран-буксой для плавной регулировки потока воды



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
12.5
Длина, м
16
Ширина, см
16
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
105
Длина излива
120
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
съемный аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ B832 (B10832) сочетает лаконичный дизайн и функциональность. Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, обеспечивающим долговечность и устойчивость к коррозии. Компактные габариты (высота 12,5 см, длина 16 см) делают его удобным для установки на раковину или столешницу. Оснащен керамической кран-буксой для плавной регулировки потока воды


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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