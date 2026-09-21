Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3)
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Характеристики
Описание товара Лейка для гигиенического душа Haiba хром (HB35-3)
Гигиеническая душевая лейка HB35-3 от HAIBA - это высококачественный аксессуар для вашей ванной комнаты. Лейка для гигиенического душа имеет ширину 35.0 мм, что обеспечивает равномерное распределение воды по всей площади. Квадратная форма лейки придает ей современный и стильный вид. Материал лейки - латунь, что гарантирует долговечность и надежность в использовании. Покрытие лейки комбинированное, что придает ей глянцевый хром и серебристый цвет. Лейка оснащена одним режимом работы. Это позволяет экономить воду и обеспечивает комфортное использование. Присоединительный размер лейки составляет 1/2, что делает ее совместимой с большинством душевых систем. Выбирая гигиеническую душевую лейку HB35-3 от HAIBA, вы получаете стильный и функциональный аксессуар для вашей ванной комнаты, который прослужит вам долгие годы.
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