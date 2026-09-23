Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
классика
Форма
Круглая
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
132
Общая длина лейки, мм
230
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736568
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Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Rainfinity 26864670 матовый черный
Ручной душ hansgrohe Rainfinity 130 3jet — это премиальное решение для тех, кто ценит инновационные технологии, высокий уровень комфорта и выразительный современный дизайн. Увеличенная душевая головка диаметром 132 мм обеспечивает особенно мягкое и равномерное распределение воды, создавая ощущение расслабляющего спа-ухода.
Модель оснащена тремя продуманными типами струи: нежной и обволакивающей PowderRain, более насыщенной и интенсивной Intense PowderRain для глубокого расслабления и направленной MonoRain, идеально подходящей для точечного воздействия. Переключение режимов выполняется быстро и удобно с помощью кнопки Select.
Ручной душ сочетает высокую производительность и эффективность: максимальный расход воды составляет 14 л/мин при давлении 3 бара, при этом стабильная работа возможна уже от 5,7 л/мин. Промываемое сетчатое уплотнение облегчает уход и помогает поддерживать безупречную работу душа даже при жёсткой воде.
Благодаря стандартной соединительной резьбе G?, модель легко устанавливается и совместима с большинством душевых шлангов. Душ подходит для использования с проточными водонагревателями, что делает hansgrohe Rainfinity 130 3jet универсальным, комфортным и технологичным выбором для современной ванной комнаты.
Ручной душ hansgrohe Rainfinity 130 3jet — это премиальное решение для тех, кто ценит инновационные технологии, высокий уровень комфорта и выразительный современный дизайн. Увеличенная душевая головка диаметром 132 мм обеспечивает особенно мягкое и равномерное распределение воды, создавая ощущение расслабляющего спа-ухода.
Модель оснащена тремя продуманными типами струи: нежной и обволакивающей PowderRain, более насыщенной и интенсивной Intense PowderRain для глубокого расслабления и направленной MonoRain, идеально подходящей для точечного воздействия. Переключение режимов выполняется быстро и удобно с помощью кнопки Select.
Ручной душ сочетает высокую производительность и эффективность: максимальный расход воды составляет 14 л/мин при давлении 3 бара, при этом стабильная работа возможна уже от 5,7 л/мин. Промываемое сетчатое уплотнение облегчает уход и помогает поддерживать безупречную работу душа даже при жёсткой воде.
Благодаря стандартной соединительной резьбе G?, модель легко устанавливается и совместима с большинством душевых шлангов. Душ подходит для использования с проточными водонагревателями, что делает hansgrohe Rainfinity 130 3jet универсальным, комфортным и технологичным выбором для современной ванной комнаты.
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