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Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408) купить с доставкой в Москве
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Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408)

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Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408) - фото 1
Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
  • Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408) - фото 1
  • Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685831
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х24
Вес, г.
920

Описание товара Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408)

Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408)

Отзывы о товаре Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Страна производства
Германия
Цвет изделия
хром
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркало косметическое Haiba увеличительное (HB6408)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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