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Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7)

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Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7) - фото 1
Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7) - фото 2
Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
черный
Основной материал
стекло
  • Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7) - фото 1
  • Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7) - фото 2
  • Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685682
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
12
Длина, м
52
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
4,5x12x52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
черный
Основной материал
стекло
Высота, см
4.5
Габариты (ВxГxШ), мм
45x120x520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х16
Вес, кг.
1.35

Описание товара Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7)

полка для ванной комнаты из стекла и нержавеющей стали.

Отзывы о товаре Полка стеклянная Haiba черный (HB8407-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
12
Длина, м
52
Дополнительный материал
нержавеющая сталь
Габаритные размеры), см
4,5x12x52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
черный
Основной материал
стекло
Высота, см
4.5
Габариты (ВxГxШ), мм
45x120x520
Страна производитель
Китай
Описание
полка для ванной комнаты из стекла и нержавеющей стали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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