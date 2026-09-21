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Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4) купить с доставкой в Москве
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Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4)

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Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4) - фото 1
Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
бронза
  • Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4) - фото 1
  • Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685681
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
11.7
Длина, м
52
Габаритные размеры), см
4.5x11.7x52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
бронза
Комплектация
полка, крепление
Высота, см
4.5
Габариты (ВxГxШ), мм
45x117x520
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х16
Вес, кг.
1.36

Описание товара Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4)

полка стеклянная haiba hb8407-4, бронза, идеально подходит под любой дизайн ванной комнаты, современный стиль, матовая поверхность.

Отзывы о товаре Полка стеклянная Haiba бронза (HB8407-4)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Глубина, см
11.7
Длина, м
52
Габаритные размеры), см
4.5x11.7x52
Страна производства
Германия
Цвет изделия
бронза
Комплектация
полка, крепление
Высота, см
4.5
Габариты (ВxГxШ), мм
45x117x520
Страна производитель
Китай
Описание
полка стеклянная haiba hb8407-4, бронза, идеально подходит под любой дизайн ванной комнаты, современный стиль, матовая поверхность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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