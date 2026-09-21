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Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1 купить с доставкой в Москве
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Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1

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Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1 - фото 1
Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
  • Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1 - фото 1
  • Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691280
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
22
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х7
Вес, г.
530

Описание товара Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1

полка угловая одноэтажная fixsen hotel хром fx-31051-1, предназначена для ванной комнаты, изготовлена из нержавеющей стали с никель-хромовым покрытием, имеет размеры 6.5 см в высоту, 22 см в глубину и 29.5 см в ширину.

Отзывы о товаре Полка угловая одноэтажная Fixsen Hotel хром, FX-31051-1




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Глубина, см
22
Страна производства
Китай
Цвет изделия
хром
Основной материал
нержавеющая сталь
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Описание
полка угловая одноэтажная fixsen hotel хром fx-31051-1, предназначена для ванной комнаты, изготовлена из нержавеющей стали с никель-хромовым покрытием, имеет размеры 6.5 см в высоту, 22 см в глубину и 29.5 см в ширину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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