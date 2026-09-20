Полка Fixsen угловая двухэтажная черная-дерево Magic (FX-940B-2)
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Характеристики
Описание товара Полка Fixsen угловая двухэтажная черная-дерево Magic (FX-940B-2)
Представляем вам полку для ванной комнаты, которая сочетает в себе современный дизайн и практичность. Этот аксессуар идеально подойдет для тех, кто стремится к созданию стильного и функционального пространства в своей ванной комнате. Полка изготовлена из качественного металла, что обеспечивает ее прочность и долговечность. Покрытие эмалью черного цвета придает изделию современный вид и дополнительно защищает от коррозии. Стильная пластиковая вставка под дерево добавляет теплоту и уют в интерьер ванной комнаты, создавая при этом красивое контрастное сочетание с черной эмалью. Этот элемент не только украсит пространство, но и предоставит удобную площадку для хранения туалетных принадлежностей, косметики или декоративных аксессуаров.
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