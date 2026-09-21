Смеситель для ванны Haiba (HB80615-7)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685541
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15
Длина, м
40
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручная лейка, держатель лейки, гибкая подводка, 45 см, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х26
Вес, кг.
3.61
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB80615-7)
Смеситель для ванны врезной на 3 отверстия. Излив смесителя – стационарный, короткий. Монтаж – на борт ванны. Гибкая подводка 45 см. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
15
Длина, м
40
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, ручная лейка, держатель лейки, гибкая подводка, 45 см, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
3
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны врезной на 3 отверстия. Излив смесителя – стационарный, короткий. Монтаж – на борт ванны. Гибкая подводка 45 см. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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