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Смеситель для кухни Haiba (HB76854) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Haiba (HB76854)

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Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 3
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 4
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 5
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 6
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 7
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 8
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 9
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 10
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 11
Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
224
Длина излива
224
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 3
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 4
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 5
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 6
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 7
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 8
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 9
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 10
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 11
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685479
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
51.6
Длина, м
14.2
Габариты (ВxГxШ), мм
516x324x180
Габаритные размеры), см
51.6x32.4x18
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
224
Длина излива
224
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х37х35
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB76854)

Смеситель для кухни, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Haiba Group один из крупнейших промышленных заводов Китая.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB76854)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
51.6
Длина, м
14.2
Габариты (ВxГxШ), мм
516x324x180
Габаритные размеры), см
51.6x32.4x18
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, упаковка
Развернуть
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
224
Длина излива
224
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни, изготовлен из качественной латуни по технологии литья в песчаную форму, что обеспечивает прочность корпуса смесителя. Керамический картридж 35 мм всемирно известной испанской фирмы Sedal обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Аэратор из ABS-пластика немецкой фирмы Neoperl с функцией легкой очистки. Haiba Group один из крупнейших промышленных заводов Китая.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Смеситель для кухни Haiba (HB76854) - данный товар вы можете купить по цене 9750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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