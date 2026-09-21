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Смеситель для ванны Haiba (HB2209) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны Haiba (HB2209)

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Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 1
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 2
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 3
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 4
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 5
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 6
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 7
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 8
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 9
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 10
Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 1
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 3
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 4
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 5
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 6
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 7
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 8
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 9
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 10
  • Смеситель для ванны Haiba (HB2209) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685413
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
52
Длина, м
26
Габариты (ВxГxШ), мм
190x325x175
Габаритные размеры), см
19x32.5x17.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
36
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, лейка, отражатель, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х37х26
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB2209)

Смеситель для ванны с длинным изливом Haiba HB2209 это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Этот смеситель от известного бренда HAIBA Group имеет ряд преимуществ, которые делают его идеальным выбором для ванной комнаты. Haiba Group это один из крупнейших производителей сантехнического оборудования в Китае. Высокое качество продукции и строгий контроль производственного процесса гарантируют долговечность и надежность каждого изделия. Смеситель для ванны HB2209 выполнен в современном дизайне и имеет хромированное покрытие, которое придает ему элегантный и стильный вид. Он оснащен поворотным изливом, который позволяет регулировать направление потока воды. Одним из главных преимуществ смесителя HB2209 является наличие шарового переключателя в корпусе. Это обеспечивает удобство и комфорт при использовании, так как позволяет быстро переключаться между душем и ванной. Запорный клапан смесителя HB2209 изготовлен из керамики, что гарантирует его надежность и долговечность. Он также оснащен аэратором, который обеспечивает равномерный поток воды и экономию ресурсов. Присоединительный размер смесителя HB2209 составляет 1/2, что позволяет легко подключить его к системе водоснабжения. Жесткая подводка обеспечивает надежную и стабильную работу смесителя. HB2209 идеально подходит для использования в ванной комнате или душевой кабине. Он обеспечивает комфортное использование и высокую функциональность. Смеситель HB2209 от Haiba это надежное и качественное изделие, которое прослужит вам долгие годы.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Haiba (HB2209)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
52
Длина, м
26
Габариты (ВxГxШ), мм
190x325x175
Габаритные размеры), см
19x32.5x17.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
36
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, лейка, отражатель, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны с длинным изливом Haiba HB2209 это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Этот смеситель от известного бренда HAIBA Group имеет ряд преимуществ, которые делают его идеальным выбором для ванной комнаты. Haiba Group это один из крупнейших производителей сантехнического оборудования в Китае. Высокое качество продукции и строгий контроль производственного процесса гарантируют долговечность и надежность каждого изделия. Смеситель для ванны HB2209 выполнен в современном дизайне и имеет хромированное покрытие, которое придает ему элегантный и стильный вид. Он оснащен поворотным изливом, который позволяет регулировать направление потока воды. Одним из главных преимуществ смесителя HB2209 является наличие шарового переключателя в корпусе. Это обеспечивает удобство и комфорт при использовании, так как позволяет быстро переключаться между душем и ванной. Запорный клапан смесителя HB2209 изготовлен из керамики, что гарантирует его надежность и долговечность. Он также оснащен аэратором, который обеспечивает равномерный поток воды и экономию ресурсов. Присоединительный размер смесителя HB2209 составляет 1/2, что позволяет легко подключить его к системе водоснабжения. Жесткая подводка обеспечивает надежную и стабильную работу смесителя. HB2209 идеально подходит для использования в ванной комнате или душевой кабине. Он обеспечивает комфортное использование и высокую функциональность. Смеситель HB2209 от Haiba это надежное и качественное изделие, которое прослужит вам долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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