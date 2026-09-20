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Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7)

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Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 3
Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 4
Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
298
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 3
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 4
  • Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685252
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
10
Длина, м
35
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
298
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х32
Вес, кг.
1.76

Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7)

Смеситель для кухни/мойки/универсальный латунный, с подключением к фильтру питьевой воды, изготовлен из высококачественной латуни по технологии литья в песчаную форму и рассчитан на 20 лет комфортной эксплуатации. Благодаря системе 2 в 1, можно подключить фильтр для воды, не делая дополнительных отверстий в мойке или столешнице. Цвет отлично подходит как к классическому, так и к современному дизайну. Керамический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Пластиковая сеточка, которая установлена на аэраторе, существенно понижает уровень шума. Она защищена от налёта извести, кальций на ней не откладывается, а если сетка засорилась, то её легко почистить. Монтируется смеситель на одно отверстие и притягивается латунной гайкой, которая жестко фиксирует кран, не позволяя ему в дальнейшем разбалтываться на мойке. Гибкая подводка – 3 шт. Смеситель подойдет для кухни, дачи, дома, квартиры, бани, кафе, ресторана, офиса.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba (HB76805-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
10
Длина, м
35
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
298
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни/мойки/универсальный латунный, с подключением к фильтру питьевой воды, изготовлен из высококачественной латуни по технологии литья в песчаную форму и рассчитан на 20 лет комфортной эксплуатации. Благодаря системе 2 в 1, можно подключить фильтр для воды, не делая дополнительных отверстий в мойке или столешнице. Цвет отлично подходит как к классическому, так и к современному дизайну. Керамический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Пластиковая сеточка, которая установлена на аэраторе, существенно понижает уровень шума. Она защищена от налёта извести, кальций на ней не откладывается, а если сетка засорилась, то её легко почистить. Монтируется смеситель на одно отверстие и притягивается латунной гайкой, которая жестко фиксирует кран, не позволяя ему в дальнейшем разбалтываться на мойке. Гибкая подводка – 3 шт. Смеситель подойдет для кухни, дачи, дома, квартиры, бани, кафе, ресторана, офиса.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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