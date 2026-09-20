Смеситель для раковины Haiba (HB10587)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB10587)
Смеситель для раковины Haiba HB10587 это высококачественный продукт от известного производителя Haiba Group, который зарекомендовал себя на рынке сантехнического оборудования. Смеситель выполнен из латуни, что обеспечивает его долговечность и надежность. Покрытие из хрома придает изделию стильный вид и защищает его от коррозии. Особенностью смесителя является его однорычажное управление, что обеспечивает удобство и простоту использования. Запорный клапан, выполненный в виде керамического картриджа, гарантирует надежность и долговечность работы смесителя. Смеситель оснащен монолитным изливом с аэратором, что позволяет экономить воду и делает струю воды более мягкой и приятной на ощупь. Угол поворота рукоятки составляет 120 градусов по горизонтали и 45 градусов по вертикали, что обеспечивает комфортное использование. Смеситель имеет традиционную форму излива и комплектуется гибкой подводкой длиной 40 см. Монтаж осуществляется горизонтально, а количество монтажных отверстий составляет 1. Смеситель для раковины Haiba HB10587 это сочетание качества, удобства и стиля.
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