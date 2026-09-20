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Смеситель Fmark для мойки (FS8402) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Fmark для мойки (FS8402)

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Смеситель Fmark для мойки (FS8402)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
142
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683932
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
22
Длина, м
17.5
Габаритные размеры), см
22х18х16.1
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
142
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х6
Вес, кг.
1.21

Описание товара Смеситель Fmark для мойки (FS8402)

Смеситель Fmark для кухонной мойки FS8402 представляет собой современное решение для кухни. Изготовленный из нержавеющей стали, он имеет округлую форму и сатиновый цвет. Смеситель предназначен для установки на кухонную мойку и имеет двухрычажный тип управления. Произведен в Китае, что обеспечивает доступность и качество.



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Отзывы о товаре Смеситель Fmark для мойки (FS8402)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
22
Длина, м
17.5
Габаритные размеры), см
22х18х16.1
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
142
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark для кухонной мойки FS8402 представляет собой современное решение для кухни. Изготовленный из нержавеющей стали, он имеет округлую форму и сатиновый цвет. Смеситель предназначен для установки на кухонную мойку и имеет двухрычажный тип управления. Произведен в Китае, что обеспечивает доступность и качество.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
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