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Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3)

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Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3) - фото 1
Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
  • Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687039
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
33.2
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
вентильное управление, поворотный излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х32
Вес, кг.
1.41

Описание товара Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3)

Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3) — двухвентильная модель с поворотным изливом и аэратором, предназначенная для установки на раковину или столешницу. Изготовлен из металлического сплава с хромированным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии и легкое очищение. Эргономичный дизайн сочетает функциональность и лаконичность, подходит для большинства кухонных моек. Гибкая подводка упрощает монтаж, а компактные габариты позволяют использовать смеситель даже в ограниченном пространстве



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
33.2
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
вентильное управление, поворотный излив
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN19 хром (CN4319-3) — двухвентильная модель с поворотным изливом и аэратором, предназначенная для установки на раковину или столешницу. Изготовлен из металлического сплава с хромированным покрытием, обеспечивающим устойчивость к коррозии и легкое очищение. Эргономичный дизайн сочетает функциональность и лаконичность, подходит для большинства кухонных моек. Гибкая подводка упрощает монтаж, а компактные габариты позволяют использовать смеситель даже в ограниченном пространстве


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
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