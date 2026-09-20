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Душевая система AM.PM Gem F0790033 белый купить с доставкой в Москве
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Душевая система AM.PM Gem F0790033 белый

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F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 1
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 2
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 3
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 4
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 5
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 6
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 7
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 8
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 9
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 10
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 11
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 12
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 13
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 14
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 15
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 16
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 17
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 18
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 19
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 20
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 21
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 22
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 23
F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 1
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 2
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 3
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 4
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 5
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 6
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 7
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 8
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 9
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 10
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 11
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 12
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 13
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 14
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 15
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 16
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 17
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 18
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 19
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 20
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 21
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 22
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 23
  • F0790033 Gem,душ.система,набор:верхн.душ d220 мм, ручн.душ 1ф-ция d 110 мм, душ.штанга 1030-1460 мм, - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
23 890 руб.  29 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681017
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.13
Вес, кг.
2

Описание товара Душевая система AM.PM Gem F0790033 белый

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста.



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Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Gem F0790033 белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Gem. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое, при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств, забота об экологии, а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа. Диаметр душевых леек (верхний душ 220 мм и ручной душ 110 мм) позволит ощутить преимущества тропического душа даже в стандартной ванной, тогда как увеличенная длина шланга 1750 мм обеспечит свободу движений во время принятия душа. Продуманные детали для удобства использования: телескопическая поворотная штанга регулируется по высоте в диапазоне от 1030 до 1460 мм, обеспечивая комфорт для людей любого роста.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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