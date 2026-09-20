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Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный купить с доставкой в Москве
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Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный

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Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 1
Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 2
Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 3
Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 4
Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
175
  • Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 1
  • Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 2
  • Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 3
  • Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 4
  • Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб. 
Начислим 564 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681011
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный
9 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1х0.14х0.1
Вес, кг.
2

Описание товара Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный

Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок - дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, функция Rub Clean для легкой очистки душевых форсунок. Один режим ручного душа.

Отзывы о товаре Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
черный
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
11 см
Кол-во режимов ручного душа
1
Длина душевого шланга
175
Наличие мыльницы
нет
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
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Страна производитель
Германия
Описание
Трендовый дизайн: четкие, но вместе с тем изящные, запоминающиеся с первого взгляда продукты. Уникальный рисунок и диаметр форсунок - дизайн обеспечивает максимум удовольствия от душа и равномерное распределение воды при любом напоре. Продуманные детали для удобства использования: шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания, регулируемый в трех плоскостях держатель ручного душа, функция Rub Clean для легкой очистки душевых форсунок. Один режим ручного душа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой комплект AM.PM Gem F0190022 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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