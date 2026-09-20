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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром

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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 890 руб. 
Начислим 2454 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680889
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром
40 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
3.6

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром

Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Описание
Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520000 хром - этот товар вы можете купить по цене 40890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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