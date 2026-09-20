Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510300 чёрный
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 990 руб.
В наличии
Код товара: 680901
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38 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
4.2
Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510300 чёрный
Встраиваемая душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 225 мм, ручной душ диаметром 125 мм. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Встраиваемая душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Увеличенные душевые лейки и 3 режима ручного душа позволят полностью насладиться душевыми процедурами - взбодриться утром и расслабится вечером. Верхний душ диаметром 225 мм, ручной душ диаметром 125 мм. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Душевая система встраиваемая Damixa Apollo 947510300 чёрный - стоимость товара 38990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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