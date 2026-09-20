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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный

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Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 1
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 2
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 3
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 4
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 5
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 6
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 7
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 8
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 9
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 10
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 11
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 12
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 1
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 2
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 3
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 4
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 5
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 6
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 7
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 8
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 9
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 10
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 11
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 12
  • Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 090 руб. 
Начислим 2526 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680890
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный
42 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Размеры в упаковке, см
76х32х13
Вес, кг.
3.6

Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный

Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.



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Отзывы о товаре Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.4 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
да
Особенности
жесткая подводка
Описание
Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный - стоимость товара 42090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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