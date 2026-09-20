Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный
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Характеристики
Описание товара Душевая система встраиваемая Damixa Scandinavian Pure 936520300 черный
Встраиваемая душевая система Scandinavian Pure — воплощение минималистичного датского дизайна, солидного скандинавского качества и многолетнего опыта Damixa. Элегантные обтекаемые формы и матовое черное покрытие станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Скрытые коммуникации освободят дополнительное пространство для реализации самых смелых дизайнерских идей. Четко выверенные пропорции и установка прямо в стену делают продукт максимально комфортным для использования в ванной комнате любого размера. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений — помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом дивертора. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность душевой системы. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев.
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