Top.Mail.Ru
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 1
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 2
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 3
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 4
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 1
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 2
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 3
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 4
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 890 руб. 
Начислим 1554 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680841
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный
25 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
14.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный

Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для раковины. Самое эстетичное решение для современной ванной комнаты с накладной раковиной. Смеситель обладает мягкими геометричными формами, характерными для коллекции. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, С поворотным изливом для кухни

Отзывы о товаре Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
14.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для раковины. Самое эстетичное решение для современной ванной комнаты с накладной раковиной. Смеситель обладает мягкими геометричными формами, характерными для коллекции. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, С поворотным изливом для кухни
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260300 чёрный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...