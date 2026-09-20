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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром

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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 1
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 2
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 3
Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 190 руб. 
Начислим 1512 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром
25 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром

Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для раковины. Самое эстетичное решение для современной ванной комнаты с накладной раковиной. Смеситель обладает мягкими геометричными формами, характерными для коллекции. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
183
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для раковины. Самое эстетичное решение для современной ванной комнаты с накладной раковиной. Смеситель обладает мягкими геометричными формами, характерными для коллекции. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины встраиваемый Damixa Gala 530260000 хром - данный товар вы можете купить по цене 25190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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