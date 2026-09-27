Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandinavian Pure 360290000, хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandinavian Pure 360290000, хром
Сенсорный смеситель Scandinavian Pure - сочетание тотального минимализма с широким функционалом и необычайной эргономичностью. Универсальное решение для жилых домов и общественных мест. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым. Инновационный сенсор Damixa с задержкой срабатывания в 2 секунды позволяет использовать смеситель с максимальным удобством, без резкого и частого включения. Благодаря комбинированному электронному блоку, сенсор может работать как от розетки 220 Вт, так и от батареек. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза.. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
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