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Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром

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Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 1
Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 2
Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 3
Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
181
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
7 890 руб.  8 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680808
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
26.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
10.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
181
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром

Впервые в линейке продуктов Damixa – высокий смеситель для раковины с поворотным изливом. Непревзойденный комфорт и удобство использования: теперь вы можете направить поток воды в любое место или наполнить небольшую емкость. Смеситель из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Универсальная установка: смеситель подходит для монтажа и на столешницу, и на раковину. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Damixa Apollo 470220000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
26.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
10.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
181
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые в линейке продуктов Damixa – высокий смеситель для раковины с поворотным изливом. Непревзойденный комфорт и удобство использования: теперь вы можете направить поток воды в любое место или наполнить небольшую емкость. Смеситель из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Универсальная установка: смеситель подходит для монтажа и на столешницу, и на раковину. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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