Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H
Yealink W71H — это современная беспроводная телефонная DECT-трубка начального уровня, предназначенная для ежедневных коммуникаций в бизнес-процессах. Устройство обладает элегантным дизайном, компактное, удобное в использовании и рассчитано на большой срок автономной работы. Сочетая в себе преимущества беспроводной связи с широким набором функций корпоративной IP-телефонии, W71H отличается высоким качеством звука (HD), а также надежностью технологии DECT, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в течение всего дня. Трубка W71H идеально совместима с Yealink W70B. Система W71P поддерживает до 10 трубок W71H, до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов (2 вызова на телефонную трубку). Использование трубки W71H предоставляет пользователю максимальную свободу передвижения и мобильность. Четкая и качественная передача голосовых данных во время вызова обеспечивается благодаря технологии шумоподавления FNR (Flexible Noise Reduction). W71H гарантирует профессиональный качественный звук как в условиях высокой нагрузки, так и при низких показателях параметров сети.
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