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Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H купить с доставкой в Москве
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Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H

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Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 1
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 2
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 3
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 4
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 5
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 6
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 7
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 8
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 9
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 10
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 11
Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 1
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 2
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 3
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 4
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 5
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 6
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 7
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 8
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 9
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 10
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 11
  • Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679473
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х4
Вес, г.
400

Описание товара Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H

Yealink W71H — это современная беспроводная телефонная DECT-трубка начального уровня, предназначенная для ежедневных коммуникаций в бизнес-процессах. Устройство обладает элегантным дизайном, компактное, удобное в использовании и рассчитано на большой срок автономной работы. Сочетая в себе преимущества беспроводной связи с широким набором функций корпоративной IP-телефонии, W71H отличается высоким качеством звука (HD), а также надежностью технологии DECT, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в течение всего дня. Трубка W71H идеально совместима с Yealink W70B. Система W71P поддерживает до 10 трубок W71H, до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов (2 вызова на телефонную трубку). Использование трубки W71H предоставляет пользователю максимальную свободу передвижения и мобильность. Четкая и качественная передача голосовых данных во время вызова обеспечивается благодаря технологии шумоподавления FNR (Flexible Noise Reduction). W71H гарантирует профессиональный качественный звук как в условиях высокой нагрузки, так и при низких показателях параметров сети.

Отзывы о товаре Телефон-IP DECT-трубка Yealink W71H




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink W71H — это современная беспроводная телефонная DECT-трубка начального уровня, предназначенная для ежедневных коммуникаций в бизнес-процессах. Устройство обладает элегантным дизайном, компактное, удобное в использовании и рассчитано на большой срок автономной работы. Сочетая в себе преимущества беспроводной связи с широким набором функций корпоративной IP-телефонии, W71H отличается высоким качеством звука (HD), а также надежностью технологии DECT, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в течение всего дня. Трубка W71H идеально совместима с Yealink W70B. Система W71P поддерживает до 10 трубок W71H, до 10 SIP-аккаунтов и до 20 одновременных вызовов (2 вызова на телефонную трубку). Использование трубки W71H предоставляет пользователю максимальную свободу передвижения и мобильность. Четкая и качественная передача голосовых данных во время вызова обеспечивается благодаря технологии шумоподавления FNR (Flexible Noise Reduction). W71H гарантирует профессиональный качественный звук как в условиях высокой нагрузки, так и при низких показателях параметров сети.
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Доставка
Отзывы


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