Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679469
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Наушники Technics EAH-AZ40M2GS серебро
Наушники Technics представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных меломанов. Эти внутриканальные наушники отличаются элегантным серебристым дизайном, который прекрасно дополняет современный городской образ.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
серый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Наушники Technics представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности для истинных меломанов. Эти внутриканальные наушники отличаются элегантным серебристым дизайном, который прекрасно дополняет современный городской образ.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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