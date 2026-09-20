Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677212
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х44х28
Вес, кг.
12.6
Описание товара Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A)
Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn отличается высокой производительностью. За минуту модель создает 40 черно-белых страниц формата А4. В процессе работы используется стандартная бумага, конверты, этикетки и другие носители. Устройство комплектуется тонером, ресурс которого рассчитан на получение до 3050 отпечатков. Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn совместим с различными ОС и оборудован поддержкой мобильных технологий. Точному выбору параметров способствует встроенный ЖК-дисплей. Максимальный объем печати в течение месяца достигает 80000 файлов различной направленности.
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Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn отличается высокой производительностью. За минуту модель создает 40 черно-белых страниц формата А4. В процессе работы используется стандартная бумага, конверты, этикетки и другие носители. Устройство комплектуется тонером, ресурс которого рассчитан на получение до 3050 отпечатков. Принтер лазерный HP LaserJet Pro 4003dn совместим с различными ОС и оборудован поддержкой мобильных технологий. Точному выбору параметров способствует встроенный ЖК-дисплей. Максимальный объем печати в течение месяца достигает 80000 файлов различной направленности.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер HP LaserJet Pro 4003dn (2Z609A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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