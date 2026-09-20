Top.Mail.Ru
Bocquet, Roland Paradia 4251804127165 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bocquet, Roland Paradia 4251804127165 виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Bocquet, Roland Paradia 4251804127165
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676252
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bocquet, Roland Paradia 4251804127165 виниловая пластинка

Виниловая пластинка Roland Bocquet / Paradia в формате 1LP предлагает слушателям уникальное музыкальное путешествие, погружающее в атмосферу изысканных мелодий и гипнотических ритмов. Этот альбом является результатом творческого видения Роланда Бокке, который мастерски сочетает элементы джаза, электроники и этнической музыки, создавая неповторимый звук, который завораживает с первых аккордов. Каждая композиция наполнена глубиной и эмоциональностью, что делает прослушивание этой пластинки настоящим удовлетворением для меломанов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и открыть для себя магию музыки Роланда Бокке, которая способна перенести вас в мир удивительных звуковых впечатлений.

Отзывы о товаре Bocquet, Roland Paradia 4251804127165 виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Виниловая пластинка Roland Bocquet / Paradia в формате 1LP предлагает слушателям уникальное музыкальное путешествие, погружающее в атмосферу изысканных мелодий и гипнотических ритмов. Этот альбом является результатом творческого видения Роланда Бокке, который мастерски сочетает элементы джаза, электроники и этнической музыки, создавая неповторимый звук, который завораживает с первых аккордов. Каждая композиция наполнена глубиной и эмоциональностью, что делает прослушивание этой пластинки настоящим удовлетворением для меломанов. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и открыть для себя магию музыки Роланда Бокке, которая способна перенести вас в мир удивительных звуковых впечатлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bocquet, Roland Paradia 4251804127165 виниловая пластинка - стоимость товара 3300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...