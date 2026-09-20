Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Satoshi Ashikawa / Still Way в формате 1LP представляет собой захватывающее музыкальное произведение, которое погружает слушателя в атмосферу медитативного звучания и тонких мелодий. Алан создан японским композитором Сатоши Ашикавой, который известен своим уникальным подходом к созданию звуковых текстур, объединяющим традиционные инструменты и современные технологии. Эта пластинка сдержанно, но глубоко передает чувства покоя и созерцания, делая прослушивание идеальным для расслабления и интроспекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию это невероятное звучание, которое продолжает вдохновлять и восхищать слушателей на протяжении многих лет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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