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Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка

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Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 1
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 2
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 3
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 4
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 5
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 6
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 7
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 8
Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Satoshi Ashikawa
Альбом (сингл)
Still Way
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 1
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 2
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 3
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 4
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 5
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 6
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 7
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 8
  • Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676218
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Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wrwtfww Records
Barcode
[4260544827020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Satoshi Ashikawa
Альбом (сингл)
Still Way
Трек-лист
Prelude, Landscape of Wheels, Still Park - Ensemble, Still Park - Piano Solo, Still Sky, Image Under the Tree
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Satoshi Ashikawa / Still Way в формате 1LP представляет собой захватывающее музыкальное произведение, которое погружает слушателя в атмосферу медитативного звучания и тонких мелодий. Алан создан японским композитором Сатоши Ашикавой, который известен своим уникальным подходом к созданию звуковых текстур, объединяющим традиционные инструменты и современные технологии. Эта пластинка сдержанно, но глубоко передает чувства покоя и созерцания, делая прослушивание идеальным для расслабления и интроспекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию это невероятное звучание, которое продолжает вдохновлять и восхищать слушателей на протяжении многих лет.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Satoshi Ashikawa - Still Way (4260544827020) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wrwtfww Records
Barcode
[4260544827020]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Satoshi Ashikawa
Альбом (сингл)
Still Way
Трек-лист
Prelude, Landscape of Wheels, Still Park - Ensemble, Still Park - Piano Solo, Still Sky, Image Under the Tree
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Satoshi Ashikawa / Still Way в формате 1LP представляет собой захватывающее музыкальное произведение, которое погружает слушателя в атмосферу медитативного звучания и тонких мелодий. Алан создан японским композитором Сатоши Ашикавой, который известен своим уникальным подходом к созданию звуковых текстур, объединяющим традиционные инструменты и современные технологии. Эта пластинка сдержанно, но глубоко передает чувства покоя и созерцания, делая прослушивание идеальным для расслабления и интроспекции. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию это невероятное звучание, которое продолжает вдохновлять и восхищать слушателей на протяжении многих лет.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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