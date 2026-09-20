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Переходник GreenBean PowerPin C06 купить с доставкой в Москве
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Переходник GreenBean PowerPin C06

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Переходник GreenBean PowerPin C06
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18,5х3,5х3,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675450
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Переходник
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18,5х3,5х3,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х5
Вес, г.
700

Описание товара Переходник GreenBean PowerPin C06

Переходник PowerPin C06 – переходник Junior Pin (1-1/8”) - Baby Pin (5/8”) для установки осветителей на тяжелые стойки, C-Stand, turtle базы, муфты с соответствующим креплением.

Отзывы о товаре Переходник GreenBean PowerPin C06




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Переходник
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18,5х3,5х3,5
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник PowerPin C06 – переходник Junior Pin (1-1/8”) - Baby Pin (5/8”) для установки осветителей на тяжелые стойки, C-Stand, turtle базы, муфты с соответствующим креплением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переходник GreenBean PowerPin C06 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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