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Монитор Hisense 34" 34G6H Black купить с доставкой в Москве
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Монитор Hisense 34" 34G6H Black

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Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 1
Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 2
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Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 5
Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 6
Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 7
Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 1
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 2
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 3
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 4
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 5
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 6
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 7
  • Монитор Hisense 34&quot; 34G6H Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 520 руб. 
В наличии
Код товара: 674403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Hisense 34" 34G6H Black
22 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
45х40х40
Вес, кг.
4.2

Описание товара Монитор Hisense 34" 34G6H Black

Монитор Hisense 34G6H представлен в строгом черном корпусе с безрамочным дизайном и изогнутым дисплеем 34”. Разрешение 3440*1440 подходит для комфортной и эффективной работы за компьютером при решении разных типов задач. Цветовой охват sRGB 134% радует яркой и красочной картинкой. Технологии Flicker Free и Low Blue Light устраняют синее свечение и мерцание, матовое покрытие защищает от бликов.

Отзывы о товаре Монитор Hisense 34" 34G6H Black




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Мониторы
Описание
Монитор Hisense 34G6H представлен в строгом черном корпусе с безрамочным дизайном и изогнутым дисплеем 34”. Разрешение 3440*1440 подходит для комфортной и эффективной работы за компьютером при решении разных типов задач. Цветовой охват sRGB 134% радует яркой и красочной картинкой. Технологии Flicker Free и Low Blue Light устраняют синее свечение и мерцание, матовое покрытие защищает от бликов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Hisense 34" 34G6H Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 22520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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