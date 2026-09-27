Монитор Hisense 34" 34G6H Black
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Характеристики
Тип товара
Мониторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 520 руб.
В наличии
Код товара: 674403
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 520 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х40х40
Вес, кг.
4.2
Описание товара Монитор Hisense 34" 34G6H Black
Монитор Hisense 34G6H представлен в строгом черном корпусе с безрамочным дизайном и изогнутым дисплеем 34”. Разрешение 3440*1440 подходит для комфортной и эффективной работы за компьютером при решении разных типов задач. Цветовой охват sRGB 134% радует яркой и красочной картинкой. Технологии Flicker Free и Low Blue Light устраняют синее свечение и мерцание, матовое покрытие защищает от бликов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор Hisense 34G6H представлен в строгом черном корпусе с безрамочным дизайном и изогнутым дисплеем 34”. Разрешение 3440*1440 подходит для комфортной и эффективной работы за компьютером при решении разных типов задач. Цветовой охват sRGB 134% радует яркой и красочной картинкой. Технологии Flicker Free и Low Blue Light устраняют синее свечение и мерцание, матовое покрытие защищает от бликов.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Hisense 34" 34G6H Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 22520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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