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0889854611712, Carra, Raffaella, Raffaella виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0889854611712, Carra, Raffaella, Raffaella виниловая пластинка

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0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 1
0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 2
0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 3
0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 1
  • 0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 2
  • 0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 3
  • 0889854611712, Виниловая пластинка Carra, Raffaella, Raffaella - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667148
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0889854611712, Carra, Raffaella, Raffaella виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chissa Chi Sei (Sookie Sookie), Me (Foot Prints In The Moon), I Say A Little Prayer, T O P, Pensami (Who Are We), Ma Che Musica Maestro, Dudulala, Non Ti Mettere Con Bill, If I Give My Heart To You, Reggae Rrrrr!, Domenica Non E (Hum A Song)

Отзывы о товаре 0889854611712, Carra, Raffaella, Raffaella виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Chissa Chi Sei (Sookie Sookie), Me (Foot Prints In The Moon), I Say A Little Prayer, T O P, Pensami (Who Are We), Ma Che Musica Maestro, Dudulala, Non Ti Mettere Con Bill, If I Give My Heart To You, Reggae Rrrrr!, Domenica Non E (Hum A Song)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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