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Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка - фото 2
Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Best Of Bruce Springsteen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665651
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588624513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Best Of Bruce Springsteen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Growing Up, Rosalita (Come Out Tonight), Born To Run, Thunder Road, Badlands, Hungry Heart, Atlantic City, Dancing In The Dark, Born In The U.S.A., Brilliant Disguise, Human Touch, Streets Of Philadelphia, The Ghost Of Tom Joad, Secret Garden, The Rising, Girls In Their Summer Clothes, Hello Sunshine, Letter To You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка

В эту новую антологию легендарного Брюса Спрингстина вошло множество его самых знаковых песен, отражающих пять десятилетий музыкального совершенства, начиная с его дебюта в 1973 году с «Greeting from Asbury Park, NJ» до альбома 2020 года «Letter To You». Издание на виниле.. В этой тщательно подобранной коллекции представлены ранние жемчужины Спрингстина, такие как «Growin Up» и «Rosalita (Come Out Tonight)», а также фавориты концертов, в том числе «Dancing In The Dark» и «The Rising». В него также вошли классические хиты, возглавляющие чарты, такие как «Born To Run» и «Hungry Heart», а также недавние треки «Hello Sunshine» и «Letter To You», впервые собранные вместе в одном сборнике. Best Of Bruce Springsteen украшен обложкой, сделанной Эриком Меолой во время фотосессии Born To Run, и дополнен новыми примечаниями Эрика Флэннигана.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588624513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Best Of Bruce Springsteen
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Growing Up, Rosalita (Come Out Tonight), Born To Run, Thunder Road, Badlands, Hungry Heart, Atlantic City, Dancing In The Dark, Born In The U.S.A., Brilliant Disguise, Human Touch, Streets Of Philadelphia, The Ghost Of Tom Joad, Secret Garden, The Rising, Girls In Their Summer Clothes, Hello Sunshine, Letter To You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В эту новую антологию легендарного Брюса Спрингстина вошло множество его самых знаковых песен, отражающих пять десятилетий музыкального совершенства, начиная с его дебюта в 1973 году с «Greeting from Asbury Park, NJ» до альбома 2020 года «Letter To You». Издание на виниле.. В этой тщательно подобранной коллекции представлены ранние жемчужины Спрингстина, такие как «Growin Up» и «Rosalita (Come Out Tonight)», а также фавориты концертов, в том числе «Dancing In The Dark» и «The Rising». В него также вошли классические хиты, возглавляющие чарты, такие как «Born To Run» и «Hungry Heart», а также недавние треки «Hello Sunshine» и «Letter To You», впервые собранные вместе в одном сборнике. Best Of Bruce Springsteen украшен обложкой, сделанной Эриком Меолой во время фотосессии Born To Run, и дополнен новыми примечаниями Эрика Флэннигана.


Теги товара: Поп-музыка
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Bruce Springsteen - Best Of (0196588624513) виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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