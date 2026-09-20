U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Metallized
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665455
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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860572217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Metallized
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Holy, Heart Of Gold, Animal House, Cut Me Out, They Want War, Cry Solder Cry, In The Darkness, Man & Machine, 24/7, Trainride In Russia, Independence Day, Thunderball, Shadow Maker (Unreleased Song), Terror In Paradise (Unreleased Song), Balls To The Wall (Acoustic Version), Petersburg)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка
«Metalized» — сборник лучших песен немецкой хэви-метал-группы U.D.O., выпущенный в 2008 году. Лимитированное издание на темно-зеленом виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860572217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
U.D.O.
Альбом (сингл)
Metallized
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Holy, Heart Of Gold, Animal House, Cut Me Out, They Want War, Cry Solder Cry, In The Darkness, Man & Machine, 24/7, Trainride In Russia, Independence Day, Thunderball, Shadow Maker (Unreleased Song), Terror In Paradise (Unreleased Song), Balls To The Wall (Acoustic Version), Petersburg)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Metalized» — сборник лучших песен немецкой хэви-метал-группы U.D.O., выпущенный в 2008 году. Лимитированное издание на темно-зеленом виниле.. Долгожданное переиздание альбомов немецкой группы U.D.O. на виниле. Эта классика хэви-метал наконец-то доступна снова!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
U.D.O. - Metallized (coloured) (0884860572217) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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