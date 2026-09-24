0602445236336, Steely Dan, Gaucho виниловая пластинка
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Описание товара 0602445236336, Steely Dan, Gaucho виниловая пластинка
Gaucho - ремастированное переиздание седьмого студийного альбома группы Steely Dan, выпущенного в 1980 году. Он ознаменовал стилистические изменения для коллектива, с большим акцентом на ритме и атмосферы, чем в предыдущих работах. После выхода альбом выиграл Грэмми в категории Лучшая звукоинженерная запись - неклассическая, но он также был номинирован на Альбом года и Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Steely Dan - американская рок-группа, исполняющая сложный, нестандартный джаз-фьюжн с элементами софт-рока, фанка, ритм-энд-блюза. Составляющие основу коллектива Уолтер Беккер и Дональд Фэйген предпочитают студийную работу и редко выступают с концертами, в своих умных и необычных текстах они нередко касаются тёмных сторон жизни. Steely Dan имели стабильный успех в 1970-х годах (первого успеха добившись в 1972 с хитами Do It Again и Reeling in the Years), но впоследствии получили от журнала Rolling Stone определение идеальные антигерои в музыке 70-х. Группа распалась в 1981 году, но реформировалась двенадцать лет спустя и возобновила концертную и студийную деятельность. В XXI веке Steely Dan выпустила два альбома нового материала, за первый из которых Two Against Nature получила Грэмми.
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