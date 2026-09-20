Maneskin - Chosen (coloured) (0194398851815) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Chosen
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665258
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398851815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Chosen
Трек-лист
Chosen, Recovery, Vengo dalla luna, Beggin, Lets Get It Started, Somebody Told Me, You Need Me, I Dont Need You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maneskin - Chosen (coloured) (0194398851815) виниловая пластинка
Переиздание на прозрачном синем виниле дебютного EP Chosen 2017 года, популярной итальянской рок-группы Maneskin.. M?neskin — итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басист Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантовxFactor в 2017 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0194398851815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Chosen
Трек-лист
Chosen, Recovery, Vengo dalla luna, Beggin, Lets Get It Started, Somebody Told Me, You Need Me, I Dont Need You
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание на прозрачном синем виниле дебютного EP Chosen 2017 года, популярной итальянской рок-группы Maneskin.. M?neskin — итальянская рок-группа, членами которой являются главный вокалист Дамиано Давид, басист Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Группа получила известность после того, как заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантовxFactor в 2017 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Maneskin - Chosen (coloured) (0194398851815) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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