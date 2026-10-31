Чайник электрический Philips HD9318/20
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Philips HD9318/20
Данный товар является оригинальным, сертифицированным, с официальной гарантией от производителя 2 года и обслуживанием в авторизованных сервисных центрах. Новый пластиковый чайник Philips емкостью 1,7 л с функцией автоматического открытия крышки и индикатором поможет быстро приготовить любимый напиток. Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали обеспечивает быстрое кипячение и простую чистку. Съемный микрофильтр в носике удерживает мельчайшие частицы накипи размером 200 микрон, чтобы вода всегда была чистой. Комплексная система безопасности для предотвращения выкипания воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса. Удобный индикатор на боковой поверхности чайника позволяет следить за количеством воды. Шнур можно обмотать вокруг подставки для регулировки длины и удобного хранения.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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