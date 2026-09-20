Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB
Телевизор LG с диагональю 55 дюймов (138 см) — это сочетание современного дизайна и передовых технологий. Оснащённый экраном с OLED-подсветкой, этот телевизор обеспечивает невероятную глубину и насыщенность цвета, что делает просмотр фильмов и программ по-настоящему захватывающим. Элегантный серый корпус придаёт устройству стильный и современный внешний вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Телевизор весит 17,9 кг без подставки и 23,2 кг с подставкой, что позволяет легко перемещать его по комнате. Возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x200 делает установку ещё более гибкой. LG оборудован всеми необходимыми портами для подключения различных устройств: 4 HDMI и 3 USB порта обеспечивают максимальную совместимость с вашей техникой. Кроме того, наличие Ethernet-порта позволяет подключаться к интернету для использования всех возможностей Smart TV, которые поддерживаются операционной системой webOS. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 обеспечивают приём различных типов сигнала, что позволяет наслаждаться широким выбором телевидения без дополнительных устройств. Благодаря Smart TV, пользователи могут легко получить доступ к популярным приложениям и сервисам потокового видео. Этот телевизор от LG — идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования в одной стильной упаковке.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, до 10000 руб, 24"
Теги товара: OLED, 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 55", LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 149 290 руб.37323 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55S90HAUXPY 55" OLED Series 9 4K Ultra HD че...
-
В наличииЦена 149 580 руб.37395 руб. в СплитТелевизор LG OLED55C6RLA.ARUG 55'' OLED Ultra HD черный металл, ...
-
В наличииЦена 161 120 руб.40280 руб. в СплитТелевизор Hisense 75UR8S черный QLED 75" 4K Ultra HD
-
В наличииЦена 163 040 руб.40760 руб. в СплитТелевизор Samsung QE55S95FAUXRU 55" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 172 590 руб.43148 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65S85HAEXPY 65" OLED 4K Ultra HD черный граф...
-
В наличииЦена 174 300 руб.43575 руб. в СплитТелевизор Samsung QE75QN80HAUXPY 75" NEO Q-LED (2026)
-
В наличииЦена 177 610 руб.44403 руб. в СплитТелевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD ч...
-
В наличииЦена 183 050 руб.45763 руб. в СплитТелевизор Hisense 100E7Q PRO 100" QLED Ultra HDCharcoal grey, 20...
-
В наличииЦена 201 380 руб.50345 руб. в СплитТелевизор LG OLED65C6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD черный/серебр...
-
В наличииЦена 204 980 руб.51245 руб. в СплитТелевизор Hisense 85UR8S 85" Ultra HD 4K
-
В наличииЦена 219 600 руб.54900 руб. в СплитТелевизор Hisense Mini-LED Entry 100U7Q 100" 4K UltraHD QLED чер...
-
В наличииЦена 229 840 руб.57460 руб. в СплитТелевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, до 10000 руб, 24"
Теги товара: OLED, 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG 55", LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB