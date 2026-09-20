Top.Mail.Ru
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 1
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 2
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 3
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 4
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 5
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 6
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 7
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 8
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 9
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 10
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 11
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 12
Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 1
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 2
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 3
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 4
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 5
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 6
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 7
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 8
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 9
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 10
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 11
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 12
  • Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664477
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, кабель ИК-излучателя, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
138
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
27

Описание товара Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB

Телевизор LG с диагональю 55 дюймов (138 см) — это сочетание современного дизайна и передовых технологий. Оснащённый экраном с OLED-подсветкой, этот телевизор обеспечивает невероятную глубину и насыщенность цвета, что делает просмотр фильмов и программ по-настоящему захватывающим. Элегантный серый корпус придаёт устройству стильный и современный внешний вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Телевизор весит 17,9 кг без подставки и 23,2 кг с подставкой, что позволяет легко перемещать его по комнате. Возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x200 делает установку ещё более гибкой. LG оборудован всеми необходимыми портами для подключения различных устройств: 4 HDMI и 3 USB порта обеспечивают максимальную совместимость с вашей техникой. Кроме того, наличие Ethernet-порта позволяет подключаться к интернету для использования всех возможностей Smart TV, которые поддерживаются операционной системой webOS. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 обеспечивают приём различных типов сигнала, что позволяет наслаждаться широким выбором телевидения без дополнительных устройств. Благодаря Smart TV, пользователи могут легко получить доступ к популярным приложениям и сервисам потокового видео. Этот телевизор от LG — идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования в одной стильной упаковке.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, кабель ИК-излучателя, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
138
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
3
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Польша
Описание
Телевизор LG с диагональю 55 дюймов (138 см) — это сочетание современного дизайна и передовых технологий. Оснащённый экраном с OLED-подсветкой, этот телевизор обеспечивает невероятную глубину и насыщенность цвета, что делает просмотр фильмов и программ по-настоящему захватывающим. Элегантный серый корпус придаёт устройству стильный и современный внешний вид, который идеально вписывается в любой интерьер. Телевизор весит 17,9 кг без подставки и 23,2 кг с подставкой, что позволяет легко перемещать его по комнате. Возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x200 делает установку ещё более гибкой. LG оборудован всеми необходимыми портами для подключения различных устройств: 4 HDMI и 3 USB порта обеспечивают максимальную совместимость с вашей техникой. Кроме того, наличие Ethernet-порта позволяет подключаться к интернету для использования всех возможностей Smart TV, которые поддерживаются операционной системой webOS. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 обеспечивают приём различных типов сигнала, что позволяет наслаждаться широким выбором телевидения без дополнительных устройств. Благодаря Smart TV, пользователи могут легко получить доступ к популярным приложениям и сервисам потокового видео. Этот телевизор от LG — идеальный выбор для тех, кто ценит качество изображения и удобство использования в одной стильной упаковке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG OLED55G4RLA.ARUB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...