Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Медиаплеер Iconbit XDS 1000 32Gb
Медиаплеер iconBIT XDS1000 представляет собой универсальное решение для использования как дома, так и в офисе. Данная модель оснащена мощной начинкой, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти и может выводить изображение в разрешении вплоть до 4K. В основе используется ОС Android 10 с множеством различных приложений, предоставляющих доступ к фильмам, музыке, стримам, а также прямым трансляциям спортивных событий. Отличительной особенностью медиаплеера является возможность автовключения, автовоспроизведения, зацикливания и повтора записей. Помимо этого модель обладает простым и удобным интерфейсом, что вкупе с пультом ДУ делает использование особенно простым и удобным. Медиаплеер iconBIT XDS1000 выполнен в прочном и компактном корпусе. Для подключения к экрану может использоваться HDMI-выход, а также композитный выход AV. Также на корпусе есть несколько портов USB для подключения внешних носителей, порт Ethernet и слот для карт памяти. Подключение к сети Интернет также может осуществляться при помощи Wi-Fi. Для питания используется сеть 220 В.
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