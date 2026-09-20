Медиаплеер Dune HD Max 8K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681326
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Входы
3.5 mini Jack
Дисплей
есть
Комплектация
медиаплеер, краткое руководство, Bluetooth-пульт управления с AirMouse, микрофоном, ик-обучением, подсветкой, кабель питания, кабель HDMI 8K Ultra High Speed, элементы питания AAA, удлинитель ик-сигнала, антенна Wi-Fi, кронштейны для крепления в 19” стойку, комплект винтов для кронштейнов для крепления в 19 стойку, упаковка
Поддержка HD
8K UHD
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, BDMV
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х39х22
Вес, кг.
6.1
Описание товара Медиаплеер Dune HD Max 8K
Полноразмерный премиальный 8K медиаплеер на новейшем процессоре Amlogic S928X-K/J с поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Отсек для 3.5 HDD на виброизолированном шасси, память 8+64 Гб, Wi-Fi 6, линейный блок питания, тактовый генератор TCXO для максимального качества сигнала на всех выходах, Hi-Fi цифровой аудиовыход на базе чипа XMOS.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Медиаплеер
Входы
3.5 mini Jack
Дисплей
есть
Комплектация
медиаплеер, краткое руководство, Bluetooth-пульт управления с AirMouse, микрофоном, ик-обучением, подсветкой, кабель питания, кабель HDMI 8K Ultra High Speed, элементы питания AAA, удлинитель ик-сигнала, антенна Wi-Fi, кронштейны для крепления в 19” стойку, комплект винтов для кронштейнов для крепления в 19 стойку, упаковка
Поддержка HD
8K UHD
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Формат видео на выходе
MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, QT, ASF, WMV, ISO, BDMV
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Полноразмерный премиальный 8K медиаплеер на новейшем процессоре Amlogic S928X-K/J с поддержкой Dolby Vision и HDR10+. Отсек для 3.5 HDD на виброизолированном шасси, память 8+64 Гб, Wi-Fi 6, линейный блок питания, тактовый генератор TCXO для максимального качества сигнала на всех выходах, Hi-Fi цифровой аудиовыход на базе чипа XMOS.
Медиаплеер Dune HD Max 8K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медиаплеер Dune HD Max 8K