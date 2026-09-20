Лобзик RJS750G 5133002215 Ryobi
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Форма ручки
скобовидная
Лазерный маркер
нет
Мах толщина пропила (металла)
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659804
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (металла)
75
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
28х22х8
Вес, кг.
2.4
Описание товара Лобзик RJS750G 5133002215 Ryobi
Потребляемая мощность: 500 Вт, Частота движения пилки: 3000 ходов/мин, Глубина пропила дерева: 75 мм, Глубина пропила стали: 6 мм, Маятниковый ход: есть, Быстрозажимное крепление пилки: есть, Очистка места реза: сдув опилок, Подсветка: нет
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лобзик электрический
В кейсе
нет
Форма ручки
скобовидная
Антивибрационная система
да
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
нет
Подключение пылесоса
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
нет
Регулировка частоты хода
да
Развернуть
Мах толщина пропила (металла)
75
Маятниковый ход
нет
Длина хода пилки, мм
19
Частота движения пилки
3000 ходов/мин
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство в комплекте
нет
Потребляемая мощность: 500 Вт, Частота движения пилки: 3000 ходов/мин, Глубина пропила дерева: 75 мм, Глубина пропила стали: 6 мм, Маятниковый ход: есть, Быстрозажимное крепление пилки: есть, Очистка места реза: сдув опилок, Подсветка: нет
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик RJS750G 5133002215 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лобзик RJS750G 5133002215 Ryobi