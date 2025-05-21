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Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) купить с доставкой в Москве
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Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)

28 Отзывы
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Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 1
Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 2
Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 3
Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 4
Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 1
  • Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 2
  • Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 3
  • Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 4
  • Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
13 550 руб.  22 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659785
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х17х16
Вес, кг.
3

Описание товара Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)

Углошлифовальная машина Ryobi R18AG7-0 Без ЗУ и АКБ обеспечивает высокую эффективность сухой резки и шлифовки различных материалов, поддерживая работу с отрезными, шлифовальными, полировальными кругами диаметром 125 в качестве оснастки. Насадка любого назначения с посадочным отверстием 22.2 мм крепится на шпинделе этого аккумуляторного инструмента при помощи резьбового соединения M14. Трехпозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает уверенное удержание УШМ в процессе выполнения работ. Благодаря фиксации шпинделя замена рабочей насадки в углошлифовальной машине Ryobi R18AG7-0 не требует больших усилий. Питание инструмента реализовано от литий-ионного аккумуляторного блока с уровнем выходного напряжения 18 В.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Станислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. попробовал вхолостую. в работе покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука давно мечтал
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Maksim P.

Достоинства:


Комментарий:
Пилит. Хороший, рабочий инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, как и все этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
с виду все хорошо , пока не проверял , доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
В заводской упаковке, посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер, этой фирмой пользуюсь давно и получаю одно удовольствие в работе
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Джони Б.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка огонь Оригинал, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бренд, хорошее качество.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный инструмент! пришел хорошо упакован
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, пришел на следующий день, все работает. Пилит не хуже сетевой.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный товар! Удобно лежит в руке, скорость работы на высоте! С арматурным прутом справилась на раз два, даже не напрягалась!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая болгарка ,лёгкая удобная,но чавойта последнее время дорогая.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
покупала мужу в подарок , муж довольный ,ему нравится эта фирма , удобно что аккумулятор подходит на любой инструмент этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. В руке лежит хорошо, удобно регулировать защиту. очень понравилась система фиксации диска. аккумулятор лучше брать минимум на 5 Ач
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотри первое впечатление вроде качества хорошего
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой супер доволен, машинка огонь, правда выпивает аккумулятор 5Ач за 5 мин работы. Только для кратковременных работ.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
слабоват по сравнению с аналогичным товаром от де вольт
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная серия Ryobi как всегда
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
качественная, отличная болгарка
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, пришло всё целое. Целостность коробки не была нарушена. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
взял под свои аккумуляторы. вроде как должен быть безщеточный, но останавливается не моментально
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальный товар, все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, добротная вещь. Резал шпильки м12 как по маслу. Удобная, не лёгкая, но и не сильно тяжёлая. Бесключевая замена дисков, рукоятка во все положения.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Владимир Щ.

Достоинства:


Комментарий:
плавный разгон ,отсутствует биение , для ответственных работ самое то .
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил и не пожалел, своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
в руках сидит очень приятно, сразу ощущается качество и подход к сборке, еще в работе не пробовал но думаю все будет супер



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Ryobi R18AG7-0 Без ЗУ и АКБ обеспечивает высокую эффективность сухой резки и шлифовки различных материалов, поддерживая работу с отрезными, шлифовальными, полировальными кругами диаметром 125 в качестве оснастки. Насадка любого назначения с посадочным отверстием 22.2 мм крепится на шпинделе этого аккумуляторного инструмента при помощи резьбового соединения M14. Трехпозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает уверенное удержание УШМ в процессе выполнения работ. Благодаря фиксации шпинделя замена рабочей насадки в углошлифовальной машине Ryobi R18AG7-0 не требует больших усилий. Питание инструмента реализовано от литий-ионного аккумуляторного блока с уровнем выходного напряжения 18 В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Станислав Л.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. попробовал вхолостую. в работе покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука давно мечтал
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Maksim P.

Достоинства:


Комментарий:
Пилит. Хороший, рабочий инструмент.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, как и все этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений В.

Достоинства:


Комментарий:
с виду все хорошо , пока не проверял , доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Александра

Достоинства:


Комментарий:
В заводской упаковке, посмотрим сколько проработает
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер, этой фирмой пользуюсь давно и получаю одно удовольствие в работе
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Джони Б.

Достоинства:


Комментарий:
Болгарка огонь Оригинал, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бренд, хорошее качество.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Алексей Л.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный инструмент! пришел хорошо упакован
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, пришел на следующий день, все работает. Пилит не хуже сетевой.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный товар! Удобно лежит в руке, скорость работы на высоте! С арматурным прутом справилась на раз два, даже не напрягалась!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая болгарка ,лёгкая удобная,но чавойта последнее время дорогая.
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличное качество, очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
покупала мужу в подарок , муж довольный ,ему нравится эта фирма , удобно что аккумулятор подходит на любой инструмент этой фирмы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Владимир Х.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. В руке лежит хорошо, удобно регулировать защиту. очень понравилась система фиксации диска. аккумулятор лучше брать минимум на 5 Ач
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотри первое впечатление вроде качества хорошего
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой супер доволен, машинка огонь, правда выпивает аккумулятор 5Ач за 5 мин работы. Только для кратковременных работ.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
слабоват по сравнению с аналогичным товаром от де вольт
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная серия Ryobi как всегда
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
качественная, отличная болгарка
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Валерия М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, пришло всё целое. Целостность коробки не была нарушена. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Алексей У.

Достоинства:


Комментарий:
взял под свои аккумуляторы. вроде как должен быть безщеточный, но останавливается не моментально
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальный товар, все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая, добротная вещь. Резал шпильки м12 как по маслу. Удобная, не лёгкая, но и не сильно тяжёлая. Бесключевая замена дисков, рукоятка во все положения.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Владимир Щ.

Достоинства:


Комментарий:
плавный разгон ,отсутствует биение , для ответственных работ самое то .
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил и не пожалел, своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
в руках сидит очень приятно, сразу ощущается качество и подход к сборке, еще в работе не пробовал но думаю все будет супер


Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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