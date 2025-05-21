Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)
Углошлифовальная машина Ryobi R18AG7-0 Без ЗУ и АКБ обеспечивает высокую эффективность сухой резки и шлифовки различных материалов, поддерживая работу с отрезными, шлифовальными, полировальными кругами диаметром 125 в качестве оснастки. Насадка любого назначения с посадочным отверстием 22.2 мм крепится на шпинделе этого аккумуляторного инструмента при помощи резьбового соединения M14. Трехпозиционная дополнительная рукоятка обеспечивает уверенное удержание УШМ в процессе выполнения работ. Благодаря фиксации шпинделя замена рабочей насадки в углошлифовальной машине Ryobi R18AG7-0 не требует больших усилий. Питание инструмента реализовано от литий-ионного аккумуляторного блока с уровнем выходного напряжения 18 В.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. попробовал вхолостую. в работе покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука давно мечтал
Достоинства:
Комментарий:
Пилит. Хороший, рабочий инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, как и все этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
с виду все хорошо , пока не проверял , доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
В заводской упаковке, посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер, этой фирмой пользуюсь давно и получаю одно удовольствие в работе
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка огонь Оригинал, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бренд, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный инструмент! пришел хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, пришел на следующий день, все работает. Пилит не хуже сетевой.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный товар! Удобно лежит в руке, скорость работы на высоте! С арматурным прутом справилась на раз два, даже не напрягалась!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая болгарка ,лёгкая удобная,но чавойта последнее время дорогая.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу в подарок , муж довольный ,ему нравится эта фирма , удобно что аккумулятор подходит на любой инструмент этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. В руке лежит хорошо, удобно регулировать защиту. очень понравилась система фиксации диска. аккумулятор лучше брать минимум на 5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Посмотри первое впечатление вроде качества хорошего
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой супер доволен, машинка огонь, правда выпивает аккумулятор 5Ач за 5 мин работы. Только для кратковременных работ.
Достоинства:
Комментарий:
слабоват по сравнению с аналогичным товаром от де вольт
Достоинства:
Комментарий:
Отличная серия Ryobi как всегда
Достоинства:
Комментарий:
качественная, отличная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, пришло всё целое. Целостность коробки не была нарушена. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
взял под свои аккумуляторы. вроде как должен быть безщеточный, но останавливается не моментально
Достоинства:
Комментарий:
оригинальный товар, все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, добротная вещь. Резал шпильки м12 как по маслу. Удобная, не лёгкая, но и не сильно тяжёлая. Бесключевая замена дисков, рукоятка во все положения.
Достоинства:
Комментарий:
плавный разгон ,отсутствует биение , для ответственных работ самое то .
Достоинства:
Комментарий:
Купил и не пожалел, своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
в руках сидит очень приятно, сразу ощущается качество и подход к сборке, еще в работе не пробовал но думаю все будет супер
Отзывы о товаре Углошлифмашина бесщеточная Ryobi One+ R18AG7-0 (5133002852)
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. попробовал вхолостую. в работе покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
классная штука давно мечтал
Достоинства:
Комментарий:
Пилит. Хороший, рабочий инструмент.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, как и все этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
с виду все хорошо , пока не проверял , доставка быстрая
Достоинства:
Комментарий:
В заводской упаковке, посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Качество супер, этой фирмой пользуюсь давно и получаю одно удовольствие в работе
Достоинства:
Комментарий:
Болгарка огонь Оригинал, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бренд, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный инструмент! пришел хорошо упакован
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, пришел на следующий день, все работает. Пилит не хуже сетевой.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный товар! Удобно лежит в руке, скорость работы на высоте! С арматурным прутом справилась на раз два, даже не напрягалась!! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая болгарка ,лёгкая удобная,но чавойта последнее время дорогая.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество, очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
покупала мужу в подарок , муж довольный ,ему нравится эта фирма , удобно что аккумулятор подходит на любой инструмент этой фирмы
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. В руке лежит хорошо, удобно регулировать защиту. очень понравилась система фиксации диска. аккумулятор лучше брать минимум на 5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Посмотри первое впечатление вроде качества хорошего
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой супер доволен, машинка огонь, правда выпивает аккумулятор 5Ач за 5 мин работы. Только для кратковременных работ.
Достоинства:
Комментарий:
слабоват по сравнению с аналогичным товаром от де вольт
Достоинства:
Комментарий:
Отличная серия Ryobi как всегда
Достоинства:
Комментарий:
качественная, отличная болгарка
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, пришло всё целое. Целостность коробки не была нарушена. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
взял под свои аккумуляторы. вроде как должен быть безщеточный, но останавливается не моментально
Достоинства:
Комментарий:
оригинальный товар, все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, добротная вещь. Резал шпильки м12 как по маслу. Удобная, не лёгкая, но и не сильно тяжёлая. Бесключевая замена дисков, рукоятка во все положения.
Достоинства:
Комментарий:
плавный разгон ,отсутствует биение , для ответственных работ самое то .
Достоинства:
Комментарий:
Купил и не пожалел, своих денег стоит.
Достоинства:
Комментарий:
в руках сидит очень приятно, сразу ощущается качество и подход к сборке, еще в работе не пробовал но думаю все будет супер