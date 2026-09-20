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Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка

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Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 1
Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 2
Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 3
Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 4
Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 5
Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 6
Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
MIDNIGHT SPECIAL
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 1
  • Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 2
  • Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 3
  • Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 4
  • Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 5
  • Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 6
  • Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659302
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455236593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
MIDNIGHT SPECIAL
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Midnight Special, A Subtle One, Jumpin The Blues, Why Was I Born, One OClock Jump
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка

Midnight Special — альбом американского джазового органиста Джимми Смита, записанный в 1960 году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Blue Note Classic Vinyl.. То, что студия звукозаписи Руди Ван Гелдера в Энглвуд Клиффс не сгорела 25 апреля 1960 года, - не что иное, как чудо: в этот исторический день виртуоз Hammond B3 Джимми Смит записал сразу два горячих альбома, которые мгновенно стали классикой и получили редкие высшие оценки на AllMusic. Один из них - Midnight Special, на котором Смит предложил грувовый соул-джаз и хард-боп с богатой дозой блюза. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле в Optimal.

Отзывы о товаре Smith, Jimmy, Midnight Special (0602455236593) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455236593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
MIDNIGHT SPECIAL
Жанр
Funk, Jazz, Soul
Трек-лист
Midnight Special, A Subtle One, Jumpin The Blues, Why Was I Born, One OClock Jump
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic
Страна производитель
США
Описание
Midnight Special — альбом американского джазового органиста Джимми Смита, записанный в 1960 году. Новое переиздание на 180-граммовом виниле в серии Blue Note Classic Vinyl.. То, что студия звукозаписи Руди Ван Гелдера в Энглвуд Клиффс не сгорела 25 апреля 1960 года, - не что иное, как чудо: в этот исторический день виртуоз Hammond B3 Джимми Смит записал сразу два горячих альбома, которые мгновенно стали классикой и получили редкие высшие оценки на AllMusic. Один из них - Midnight Special, на котором Смит предложил грувовый соул-джаз и хард-боп с богатой дозой блюза. Виниловое издание Blue Note Classic: стерео, полностью аналоговое, отмастерено Кевином Греем с оригинальных мастер-лент, отпрессовано на 180-граммовом виниле в Optimal.
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Отзывы


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