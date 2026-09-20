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Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка

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Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 1
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 2
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 3
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 4
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 5
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 6
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 7
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 8
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 9
Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 1
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 2
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 3
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 4
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 5
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 6
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 7
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 8
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 9
  • Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659271
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Характеристики

Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка

Переиздание альбома электронного музыканта Клауса Шульце, вышедшего в 2005 году. Клаус Шульце - немецкий композитор и музыкант, работающий в жанре электронной музыки. Является одним из основателей и ведущих представителей Берлинской школы электронной музыки. В 2002 году два альбома Клауса Шульце (Mirage и Timewind) были включены в рейтинг The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time (25 главных эмбиент альбомов всех времён).

Отзывы о товаре Klaus Schulze - Moonlake (0886922638817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPV
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Переиздание альбома электронного музыканта Клауса Шульце, вышедшего в 2005 году. Клаус Шульце - немецкий композитор и музыкант, работающий в жанре электронной музыки. Является одним из основателей и ведущих представителей Берлинской школы электронной музыки. В 2002 году два альбома Клауса Шульце (Mirage и Timewind) были включены в рейтинг The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time (25 главных эмбиент альбомов всех времён).
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