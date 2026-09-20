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Wham! - Make It Big (0196588149917) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wham! - Make It Big (0196588149917) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Wham!, Make It Big (0196588149917)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659218
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wham! - Make It Big (0196588149917) виниловая пластинка

Make It Big» — второй альбом британского поп-дуэта Wham!, первоначально выпущенный в 1984 году. «Make It Big» теперь доступен впервые за более чем 30 лет ограниченным тиражом на черном виниле.. Альбом, включающий хиты «Wake Me Up Before You Go-Go», «Everything She Wants», «Freedom» и «Careless Whisper», закрепил место Wham! в поп-музыке.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Make It Big» — второй альбом британского поп-дуэта Wham!, первоначально выпущенный в 1984 году. «Make It Big» теперь доступен впервые за более чем 30 лет ограниченным тиражом на черном виниле.. Альбом, включающий хиты «Wake Me Up Before You Go-Go», «Everything She Wants», «Freedom» и «Careless Whisper», закрепил место Wham! в поп-музыке.
Самовывоз
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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