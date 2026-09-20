Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eros Ramazzotti - Stilelibero (coloured) (0194399053218) виниловая пластинка
Итальянская версия альбома Stilelibero на синем виниле.. Кампания EROS21 продолжится 29 октября выпуском альбомов 9, Stilelibero и Tutte storie на 180-граммовом цветном виниле. Во многих отношениях это трио релизов, вероятно, является самым важным на данный момент, будучи одними из самых успешных релизов невероятной карьеры Эроса Рамазотти. Stilelibero / Estilolibre - его самый продаваемый альбом во всем мире, а 9 и Tutte Storie / Todo Historias содержат некоторые из его самых популярных треков. Stilelibero - восьмой альбом Рамазотти. Первоначально он был выпущен 27 октября 2000 года. Альбом содержит множество хитов и фаворитов поклонников, от Fuoco nel fuoco до Pi? che puoi. Stilelibero был недавно отремастирован и будет доступен на двойном виниле синего цвета.
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