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Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB)

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Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 3
Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 3
  • Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658624
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB)

Карта памяти SmartBuy Scout Blue обладает объемом 16 ГБ, который позволит всегда держать под рукой важные файлы. Модель облачена всиний пластиковый корпус размерами 53.3x20.4x8.6 мм, который поместится в любом кармане. Для подключения к цифровым устройствам флешка использует интерфейс USB Type-A. Штекер защищен колпачком от механических повреждений, которые он может получить при хранении. Память USB Flash Smartbuy Scout обеспечивает скорость записи до 5 Мбайт/сек и скорость чтения до 10 Мбайт/сек благодаря стандарту USB 2.0.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SmartBuy Scout Blue обладает объемом 16 ГБ, который позволит всегда держать под рукой важные файлы. Модель облачена всиний пластиковый корпус размерами 53.3x20.4x8.6 мм, который поместится в любом кармане. Для подключения к цифровым устройствам флешка использует интерфейс USB Type-A. Штекер защищен колпачком от механических повреждений, которые он может получить при хранении. Память USB Flash Smartbuy Scout обеспечивает скорость записи до 5 Мбайт/сек и скорость чтения до 10 Мбайт/сек благодаря стандарту USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 16GB Scout Blue (SB016GB2SCB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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