Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG)
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy. Представленной модели без лишних опасений вы сможете доверить хранение различной информации общим объемом 16 ГБ. При регулярной эксплуатации аксессуар продемонстрирует исключительно высокую скорость как чтения, так и передачи файлов. Чтобы корпус памяти USB Flash 16 ГБ Smartbuy Clue [SB16GBCLU-BG] устойчиво противостоял различным агрессивным воздействиям, для его создания производитель задействовал прочный пластик. На коннектор верной ассистентки надевается специальный колпачок, надежно уберегающий его от загрязнения и случайной поломки. Быстрое подключение аксессуара к любому оборудованию без установки специального ПО – еще один весомый и неоспоримый плюс. Так, достаточно лишь воспользоваться разъемом USB 2.0.
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