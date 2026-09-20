Top.Mail.Ru
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 1
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 2
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 3
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 1
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 2
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 3
  • Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658618
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15

Описание товара Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG)

Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy. Представленной модели без лишних опасений вы сможете доверить хранение различной информации общим объемом 16 ГБ. При регулярной эксплуатации аксессуар продемонстрирует исключительно высокую скорость как чтения, так и передачи файлов. Чтобы корпус памяти USB Flash 16 ГБ Smartbuy Clue [SB16GBCLU-BG] устойчиво противостоял различным агрессивным воздействиям, для его создания производитель задействовал прочный пластик. На коннектор верной ассистентки надевается специальный колпачок, надежно уберегающий его от загрязнения и случайной поломки. Быстрое подключение аксессуара к любому оборудованию без установки специального ПО – еще один весомый и неоспоримый плюс. Так, достаточно лишь воспользоваться разъемом USB 2.0.

Отзывы о товаре Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Карта памяти
Описание
Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy. Представленной модели без лишних опасений вы сможете доверить хранение различной информации общим объемом 16 ГБ. При регулярной эксплуатации аксессуар продемонстрирует исключительно высокую скорость как чтения, так и передачи файлов. Чтобы корпус памяти USB Flash 16 ГБ Smartbuy Clue [SB16GBCLU-BG] устойчиво противостоял различным агрессивным воздействиям, для его создания производитель задействовал прочный пластик. На коннектор верной ассистентки надевается специальный колпачок, надежно уберегающий его от загрязнения и случайной поломки. Быстрое подключение аксессуара к любому оборудованию без установки специального ПО – еще один весомый и неоспоримый плюс. Так, достаточно лишь воспользоваться разъемом USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти SmartBuy 16GB CLUE Burgundy (SB16GBCLU-BG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...